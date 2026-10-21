Tandem Diabetes Care Aktie 38586336 / US8753722037
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tandem Diabetes Care verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tandem Diabetes Care lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,245 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 22 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 265,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,672 USD, gegenüber -3,040 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 1,07 Milliarden USD im Vergleich zu 1,02 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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