Tamboran Resources Aktie 135086373 / US87507T1016
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10.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tamboran Resources zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tamboran Resources präsentiert in der voraussichtlich am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -25,544 USD. Das entspräche einem Verlust von 3829,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,650 USD erwirtschaftet wurden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 4,6 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -240,000 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,520 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 3,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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