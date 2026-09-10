Tamboran Resources Aktie 131761308 / AU0000154841
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10.09.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Tamboran Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tamboran Resources stellt voraussichtlich am 25.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,128 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 AUD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 5 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 4,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen AUD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,226 USD, gegenüber -0,020 AUD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 2,9 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen AUD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
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