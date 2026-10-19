Talos Energy Aktie 41646012 / US87484T1088
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Talos Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Talos Energy stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,393 USD je Aktie gegenüber -0,550 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent auf 542,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 450,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,48 USD, gegenüber -2,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 2,26 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Talos Energy Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Talos Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Talos Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.07.26
|Talos Energy übernimmt Shell-Anteil an Na-Kika-Feld - Shell-Aktie fällt (Dow Jones)
|
04.05.26
|Ausblick: Talos Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Talos Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Talos Energy Inc Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.