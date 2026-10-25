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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Take Two legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Take Two lässt sich voraussichtlich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Take Two die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 0,971 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,730 USD je Aktie erzielt worden.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,77 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,01 USD, gegenüber -1,620 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 26 Analysten durchschnittlich auf 8,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,66 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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