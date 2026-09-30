Erste Schätzungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird voraussichtlich am 15.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

26 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,91 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 45,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 36,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

42 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,63 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 40 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 169,39 Milliarden USD, gegenüber 122,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch