T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: T-Mobile US gewährt Anlegern Blick in die Bücher
T-Mobile US öffnet die Bücher – damit rechnen Experten.
T-Mobile US stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,89 USD. Dies würde einem Zuwachs von 19,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem T-Mobile US 2,41 USD je Aktie vermeldete.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,15 Milliarden USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,92 USD, gegenüber 9,72 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 94,37 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 88,31 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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