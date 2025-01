Erste Schätzungen: Synovus Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Synovus Financial präsentiert voraussichtlich am 15.01.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,15 USD. Dies würde einem Zuwachs von 180,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Synovus Financial 0,410 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 32,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 842,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Synovus Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 565,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,37 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,48 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,40 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch