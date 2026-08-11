Synopsys Aktie 975377 / US8716071076
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Synopsys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Synopsys lässt sich voraussichtlich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Synopsys die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,67 USD aus. Im letzten Jahr hatte Synopsys einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal soll Synopsys nach den Prognosen von 16 Analysten 2,44 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 40,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,74 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,78 USD, gegenüber 8,04 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 22 Analysten auf durchschnittlich 9,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,05 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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|Erste Schätzungen: Synopsys veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
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