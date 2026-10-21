Syensqo Aktie 130715514 / BE0974464977
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Syensqo SA-NV stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Syensqo SA-NV lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 EUR gegenüber 0,380 EUR im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Syensqo SA-NV in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,600 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 5,90 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,76 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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