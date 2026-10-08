Swiggy Aktie 139633508 / INE00H001014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Swiggy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Swiggy wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,918 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,43 Prozent erhöht. Damals waren -4,590 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 73,86 Milliarden INR – ein Plus von 32,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiggy 55,61 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -11,208 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -16,870 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 303,24 Milliarden INR, gegenüber 230,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiggy Limited Registered Shs 144A Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Swiggy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Swiggy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Swiggy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Swiggy Limited Registered Shs 144A Reg S
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street vor Verlusten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.