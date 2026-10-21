Sweetgree a Aktie 114523782 / US87043Q1085
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sweetgreen A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sweetgreen A wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,259 USD. Das entspräche einem Gewinn von 16,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,310 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Sweetgreen A mit einem Umsatz von insgesamt 169,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,96 Prozent verringert.
Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,309 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,140 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 684,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 679,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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