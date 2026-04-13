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Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs Aktie 125596592 / US8703212055

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Swedish Orphan Biovitrum AB Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 shs
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Swedish Orphan Biovitrum Un präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass Swedish Orphan Biovitrum Un für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,193 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Swedish Orphan Biovitrum Un im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 762,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 605,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 25,93 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,921 USD, gegenüber 0,070 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,37 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,88 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch