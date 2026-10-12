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Swedish Orphan Biovitrum AB Aktie 2676862 / SE0000872095

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Swedish Orphan Biovitrum AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Swedish Orphan Biovitrum AB
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Swedish Orphan Biovitrum AB wird voraussichtlich am 27.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK gegenüber -8,400 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 15,52 Prozent auf 8,98 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Swedish Orphan Biovitrum AB noch 7,78 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,03 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,39 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 33,22 Milliarden SEK, gegenüber 28,24 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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