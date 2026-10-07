Erste Schätzungen: Swedbank AB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Swedbank AB wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 7,28 SEK je Aktie gegenüber 7,57 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 41,54 Prozent auf 18,33 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Swedbank AB noch 31,36 Milliarden SEK umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 27,61 SEK, gegenüber 29,14 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt 72,04 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 127,05 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch