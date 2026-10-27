Erste Schätzungen: SWCC SHOWA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SWCC SHOWA gibt voraussichtlich am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 33,99 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SWCC SHOWA noch 28,91 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SWCC SHOWA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 80,06 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 66,70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 158,15 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 127,30 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 335,34 Milliarden JPY, gegenüber 277,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch