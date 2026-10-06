Svenska Handelsbanken AB Unsponsored American Deposit Reciept Repr 1 Sh Aktie 4752633 / US86959C1036
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Svenska Handelsbanken Un legt Quartalsergebnis vor
Svenska Handelsbanken Un lässt sich voraussichtlich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Svenska Handelsbanken Un die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,149 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Svenska Handelsbanken Un 0,160 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 62,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,76 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,610 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,80 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 14,81 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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