Svenska Cellulosa AB Aktie 614418 / SE0000112724
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Svenska Cellulosa (SCA) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Svenska Cellulosa (SCA) lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,987 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Svenska Cellulosa (SCA) 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,07 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Cellulosa (SCA) 4,99 Milliarden SEK umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,42 SEK aus. Im Vorjahr waren 4,56 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 20,27 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 20,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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