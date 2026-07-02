Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’114 -0.6%  SPI 19’918 -0.5%  Dow 52’305 0.0%  DAX 25’040 0.2%  Euro 0.9211 -0.2%  EStoxx50 6’283 -0.7%  Gold 4’031 0.6%  Bitcoin 49’194 3.9%  Dollar 0.8094 0.2%  Öl 71.1 -2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Galderma133539272Alcon43249246Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Geld sparen mit dem Zwei-Hände-Trick - so geht's
Manipulation des Kryptomarkts: Das versteht man unter Wash-Trading
Swiss Life schliesst Übernahme der Telis Group in Deutschland ab - Aktie im Blick
Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Comeback der Software-Aktien? Wo nach dem KI-Ausverkauf wieder Potenzial lockt
Suche...
eToro entdecken

Svenska Aerogel Aktie 140212848 / SE0023440557

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Svenska Aerogel stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Svenska Aerogel
0.08 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Svenska Aerogel gibt voraussichtlich am 17.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Svenska Aerogel für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -39,850 SEK je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent auf 1,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,710 SEK, gegenüber -1,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 7,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,7 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!

Analysen zu Svenska Aerogel Holding AB Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ BNP Paribas
✅ GE Aerospace
✅ ABB

inklusive Rebalancing:
❌ Assicurazioni Generali
❌ Diamond Back Energy
❌ TotalEnergies

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch

Inside Trading & Investment

01.07.26 SMI krönt freundliches Halbjahr mit neuem Rekordhoch
01.07.26 Marktüberblick: Siemens Energy und SMA Solar gesucht
01.07.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: BNP Paribas, GE Aerospace & ABB mit François Bloch
01.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Wieder an der 25‘000er-Marke
30.06.26 Rheinmetall: Aktienrückgang nach verlorenem Marineauftrag belastet Kursentwicklung
30.06.26 Julius Bär: 14.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ArcelorMittal
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’654.21 19.71 SNHBVU
Short 14’962.80 13.78 S3PBUU
Short 15’539.73 8.79 SQZB4U
SMI-Kurs: 14’114.00 01.07.2026 17:30:08
Long 13’472.59 19.18 S8B67U
Long 13’192.21 13.92 S1BR8U
Long 12’623.10 8.98 SK2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Bullenmodus
Nach dem SpaceX-Hype: Lime startet an der US-Börse - Erstkurs über Ausgabepreis
2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das sind die Analysteneinschätzungen zur Lufthansa-Aktie im Juni
Analysteneinschätzungen im Juni: Darum sehen Experten weiteres Potenzial für die VW-Aktie
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Deutsche Telekom startet dritte Tranche ihres Aktienrückkaufprogramms - Aktie mit Plus
BMW-Aktie gewinnt: Dritte Tranche seines Aktienrückkaufprogramms - neues Flaggschiff geht in Serie
MANGOS-Aktien im Fokus: Diese sechs Werte könnten die Magnificent 7 ablösen

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
2. Quartal 2026: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
So bewegten sich die Einzelwerte des DAX im abgelaufenen Jahresviertel.
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Juni 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Juni 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die E ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.