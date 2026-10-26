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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suzuki Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suzuki Motor wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen, dass Suzuki Motor für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,86 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,95 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,06 USD, gegenüber 6,04 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 43,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 41,76 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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