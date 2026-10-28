Erste Schätzungen: Suzuken gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suzuken wird sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 51,80 JPY je Aktie gegenüber 87,73 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 651,87 Milliarden JPY – ein Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzuken 626,57 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 186,23 JPY, gegenüber 272,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2.585,61 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.486,65 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch