Erste Schätzungen: Suzhou Jinhong Gas A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Suzhou Jinhong Gas A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,211 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 201,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 24,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 717,0 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei Suzhou Jinhong Gas A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 892,2 Millionen CNY aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,469 CNY, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,40 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden CNY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch