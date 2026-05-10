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10.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Suprajit Engineering stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Suprajit Engineering
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Suprajit Engineering präsentiert in der voraussichtlich am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,70 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Suprajit Engineering noch 1,98 INR je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,77 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Suprajit Engineering für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,29 Milliarden INR aus.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,89 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,20 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,01 Milliarden INR, gegenüber 32,76 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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