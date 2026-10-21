Suominen Corporation Aktie 1303260 / FI0009010862
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Suominen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suominen lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,005 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 EUR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Suominen nach den Prognosen von 2 Analysten 109,0 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 99,8 Millionen EUR umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,050 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum -0,130 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 420,5 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 412,5 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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