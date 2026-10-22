Sunstone Hotel Investors Aktie 1900758 / US8678921011
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sunstone Hotel Investors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sunstone Hotel Investors wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,033 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Sunstone Hotel Investors noch -0,020 USD je Aktie verloren.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 2,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 229,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 223,2 Millionen USD aus.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,272 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 975,2 Millionen USD, gegenüber 960,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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