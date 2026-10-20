Sunrun Aktie 28735127 / US86771W1053
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sunrun präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sunrun wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
16 Analysten schätzen, dass Sunrun für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,201 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 724,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Sunrun für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 757,5 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,71 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 3,12 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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