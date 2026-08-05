Erste Schätzungen: Sunrise Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sunrise Communications präsentiert in der voraussichtlich am 19.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,413 CHF je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,700 CHF je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Sunrise Communications nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 721,4 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 731,6 Millionen CHF umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,149 CHF je Aktie, gegenüber -1,600 CHF je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,96 Milliarden CHF. Im Vorjahr waren 2,98 Milliarden CHF erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch