Sunoco LP Partnership Units Aktie 25837160 / US86765K1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Sunoco LP Partnership Units wird sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD gegenüber 0,640 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Sunoco LP Partnership Units in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 11,76 Milliarden USD im Vergleich zu 6,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,61 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,28 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,65 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 25,20 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sunoco LP Partnership Units
|
06:21
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Sunoco LP Partnership Units zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Sunoco LP Partnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Sunoco LP Partnership Units
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.