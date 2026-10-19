Erste Schätzungen: Summit Hotel Properties legt Quartalsergebnis vor

Summit Hotel Properties stellt voraussichtlich am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,100 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1,31 Prozent auf 179,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 177,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,280 USD, gegenüber -0,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 740,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 729,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch