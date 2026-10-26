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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Sumitomo Metal Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Sumitomo Metal Mining äussert sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen, dass Sumitomo Metal Mining für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 210,35 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 97,85 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 25,82 Prozent auf 508,02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 938,54 JPY, während im vorherigen Jahr noch 649,55 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.142,67 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.741,59 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
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