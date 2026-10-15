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Sumitomo Electric Industries Aktie 784601 / US8656172033

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15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sumitomo Electric Industries
6.73 USD -3.72%
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Sumitomo Electric Industries lädt voraussichtlich am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,084 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 1,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 8,43 Milliarden USD gegenüber 8,31 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 35,20 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,91 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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