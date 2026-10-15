Erste Schätzungen: Sumitomo Electric Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sumitomo Electric Industries präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 26,15 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,84 Prozent erhöht. Damals waren 20,14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Sumitomo Electric Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1.317,61 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.225,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,56 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 116,49 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 118,44 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 5.524,08 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 5.110,17 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch