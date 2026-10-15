Sumitomo Dainippon Pharma Aktie 761695 / JP3495000006
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Sumitomo Dainippon Pharma präsentiert Quartalsergebnisse
Sumitomo Dainippon Pharma präsentiert voraussichtlich am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sumitomo Dainippon Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,20 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 220,63 JPY je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 132,54 Milliarden JPY – ein Plus von 11,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sumitomo Dainippon Pharma 119,12 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 220,12 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 268,99 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 567,20 Milliarden JPY, gegenüber 453,29 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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