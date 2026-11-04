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04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Subsea 7 präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Subsea 7 wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,721 USD gegenüber 0,380 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Subsea 7 nach den Prognosen von 8 Analysten 1,98 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,83 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD im Vergleich zu 1,39 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 7,74 Milliarden USD, gegenüber 7,11 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Subsea 7 S.A. (spons. ADRs)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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