Erste Schätzungen: Stryker informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Stryker lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,55 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 59,91 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,22 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Stryker im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,62 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,25 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 25 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,40 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt von insgesamt 27,19 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 25,12 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch