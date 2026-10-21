Erste Schätzungen: Strawberry Fields REIT vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Strawberry Fields REIT präsentiert voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 40,7 Millionen USD – ein Plus von 2,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strawberry Fields REIT 39,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,728 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 162,1 Millionen USD, gegenüber 155,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch