Erste Schätzungen: Strategic Education zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Strategic Education wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,95 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Strategic Education 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Strategic Education 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 326,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Strategic Education 320,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,41 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,30 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch