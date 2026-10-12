Storytel AB Aktie 29345063 / SE0007439443
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Storytel (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Storytel (B) veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,98 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,70 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,32 Prozent auf 1,13 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Storytel (B) noch 1,01 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,44 SEK, gegenüber 6,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 4,39 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,02 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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