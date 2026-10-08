Erste Schätzungen: Storskogen Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Storskogen Group Registered B wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,195 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,190 SEK je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,72 Prozent auf 8,36 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,98 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,980 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,630 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 34,25 Milliarden SEK, gegenüber 33,10 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch