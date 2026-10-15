Erste Schätzungen: Stora Enso stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stora Enso stellt voraussichtlich am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,116 EUR. Dies würde einer Verringerung von 53,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stora Enso 0,250 EUR je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,36 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stora Enso einen Umsatz von 2,28 Milliarden EUR eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,515 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,880 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,47 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 9,33 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch