Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’995 0.2%  Dollar 0.8270 -1.0%  Öl 105.7 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

Stora Enso Oy a Aktie 529861 / FI0009007603

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso Oy a
113.00 SEK 1.80%
Kaufen Verkaufen

Stora Enso Oy A veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,29 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 53,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,79 SEK erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,39 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,74 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,75 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 105,82 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 103,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stora Enso Oyjshs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten