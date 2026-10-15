Stora Enso Oy a Aktie 529861 / FI0009007603
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Stora Enso Oy A veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,29 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 53,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,79 SEK erwirtschaftet wurden.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,39 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,74 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,75 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 105,82 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 103,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stora Enso Oyjshs -A- traded only at the Stockholm Stock Exchange
|
06:21
|Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Stora Enso Oy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.26
|Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Stora Enso Oy A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)