Erste Schätzungen: Stora Enso Oy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Stora Enso Oy A veröffentlicht voraussichtlich am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,29 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 53,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,79 SEK erwirtschaftet wurden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,39 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 3,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,39 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,74 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,75 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 105,82 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 103,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch