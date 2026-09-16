Erste Schätzungen: Stolt-Nielsen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stolt-Nielsen wird sich voraussichtlich am 01.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals äussern.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 12,16 NOK je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 753,3 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 7,09 Milliarden NOK erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,88 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 68,86 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 2,94 Milliarden USD, gegenüber 29,02 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch