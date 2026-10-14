Erste Schätzungen: STMicroelectronics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

STMicroelectronics wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,390 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

16 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,72 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 17,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus. Im Vorjahr waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 23 Analysten im Durchschnitt 14,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,84 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch