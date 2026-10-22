Erste Schätzungen: STERIS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

STERIS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,68 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,94 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll STERIS 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,56 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte STERIS 1,46 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,93 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,94 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch