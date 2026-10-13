Stepan Aktie 973760 / US8585861003
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stepan zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Stepan öffnet voraussichtlich am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,725 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Stepan noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 7,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 634,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 590,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,69 USD im Vergleich zu 2,05 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD, gegenüber 2,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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