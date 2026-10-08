Stendorren Fastigheter AB Aktie 26404472 / SE0006543344
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Stendorren Fastigheter (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Stendorren Fastigheter (B) wird voraussichtlich am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 SEK gegenüber 1,96 SEK im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 318,1 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 17,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Stendorren Fastigheter (B) einen Umsatz von 271,0 Millionen SEK eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,66 SEK, gegenüber 5,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stendorren Fastigheter AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Stendorren Fastigheter (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Ausblick: Stendorren Fastigheter (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Stendorren Fastigheter (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Stendorren Fastigheter AB (B)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.