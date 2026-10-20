Stella-Jones Aktie 243988 / CA85853F1053
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Stella-Jones informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Stella-Jones lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,59 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Stella-Jones soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 958,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,00 CAD, gegenüber 6,09 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3,61 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,49 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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