State Street Aktie 627419 / US8574771031
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29.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: State Street präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
State Street äussert sich voraussichtlich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 3,61 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,78 USD je Aktie erzielt worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 27,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,49 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,00 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,64 USD aus. Im Vorjahr waren 9,40 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 15,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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