Starwood Property Trust Aktie 10259767 / US85571B1052
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22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Starwood Property Trust gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Starwood Property Trust lässt sich voraussichtlich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Starwood Property Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,292 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 489,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Starwood Property Trust für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 533,3 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,50 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,15 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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