StarPower Semiconductor Aktie 51833864 / CNE100003RN6
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: StarPower Semiconductor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
StarPower Semiconductor gibt voraussichtlich am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,306 CNY aus. Im letzten Jahr hatte StarPower Semiconductor einen Gewinn von 0,720 CNY je Aktie eingefahren.
2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Milliarden CNY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,04 Milliarden CNY aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,74 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,69 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,70 Milliarden CNY, gegenüber 4,00 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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